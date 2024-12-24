Altı ayda 25 kilo veren kadın sırrını paylaştı: Kahveyi her gün böyle tüketti

Sosyal medya kullanıcısı Addie Gibson, küçük ama etkili değişikliklerle 6 ayda 25 kilo vermeyi başardı. Kilo verme sürecinde büyük adımlar atmak yerine, günlük rutinlerinde basit değişiklikler yaparak başarıya ulaşan Gibson, takipçileriyle nasıl forma girdiğini ve yağ yakabildiğini anlattı.
Kilo vermek, çoğu zaman zorlu bir yolculuk olabilir. Ancak, bu sürece adapte olmak için günlük rutinlerde yapacağınız basit değişikliklerle kilo vermeye başlamak mümkün.
Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşarak 6 ayda 25 kilo verdiğini duyuran Addie Gibson, sırrını merak edenlere anlattı.
Addie "Ben büyürken her zaman kilolu olandım. Özellikle ergenlik yıllarımın sonlarında ve erken yetişkinliğimde kilomla her zaman mücadele ettim. Aslında klinik olarak obezdim ve gerçekten ruh sağlığım ve kronik ağrılarımla mücadele ediyordum ve bunlar bu değişikliği yapmamın iki itici gücüydü" diyor.
3 adımda değişim
Addie, "Birincisi, haftada üç ila dört kez kuvvet antrenmanı, günde 10 bin adım yürümek. İkincisi, kalori açığını korumak. Ve üçüncüsü, günde 3,5 litre su içiyorum" şeklinde anlatıyor.
Kahvesini böyle tüketti
Gibson, ekstra bir destek için kahvesine protein ekledi.
Kahve tüketiminin kilo kaybında nasıl etkili olduğunu anlatan Addie, "Proteinli kahveyi bir öğün yerine kullanabilirsiniz. Sabahları enerji toplamanın en hızlı ve kolay yollarından biridir" diye konuştu.
Ancak pek çok protein tozu temel vitamin, mineral veya sağlıklı yağ içermez.
Bazıları ise ihtiyacınızdan fazla protein içerir. Bu durum kiloya neden olabilir.