Altı ayda 25 kilo veren kadın sırrını paylaştı: Kahveyi her gün böyle tüketti

Addie "Ben büyürken her zaman kilolu olandım. Özellikle ergenlik yıllarımın sonlarında ve erken yetişkinliğimde kilomla her zaman mücadele ettim. Aslında klinik olarak obezdim ve gerçekten ruh sağlığım ve kronik ağrılarımla mücadele ediyordum ve bunlar bu değişikliği yapmamın iki itici gücüydü" diyor.