Altınları taşıyamadı: Düğünde gelin ve damada 5 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı; paraları 15 kişi saydı

İş insanı İsmet Ölmez, düğüne katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Bugün gençlerimiz dünya evine girdi. Yurt içinden, yurt dışından gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri iş insanları katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Düğünümüzde 2 gün boyunca 5 bin kişi katıldı. Ben düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada, tüm gençlere mutluluklar diliyorum" dedi.