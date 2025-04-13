TRT 1’in büyük ilgi gören yapımı Teşkilat dizisinde yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Dizinin oyuncularından Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yerli ve milli ürünlere yönelik boykot çağrısı sonrası yapım ekibi ve TRT tarafından diziden çıkarılmasıyla gözler başrol oyuncularından Tolga Sarıtaş’a çevrildi. Pusat’ın ayrılığı sonrası sosyal medyada, Sarıtaş’a yönelik yapılan, “Destek ol”, “Diziden sen de ayrıl”, “Aybüke’ye sahip çık” yorumlarına ünlü oyuncudan cevap geldi. Sarıtaş, gelen baskılar üzerine ilk olarak sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumlara kısıtlama getirdi. Ardından Instagram hesabı üzerinden Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanını paylaşan ünlü oyuncu, dizideki rolüne devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu paylaşım, Sarıtaş’ın, yapımın ve TRT’nin ilkeleriyle uyumlu bir çizgide hareket ettiğini gösteren bir mesaj olarak yorumlandı.

1 /10 TRT 1 ekranlarının yüksek reytingli yapımlarından Teşkilat dizisinde yaşanan son gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yerli ve milli değerlere sahip çıkmasıyla bilinen TRT yapımlarından biri olan dizide başrol oynayan Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı ve yerli ürünlere boykot çağrısı içeren paylaşımıyla büyük tepki çekti. TRT yönetimi, kamu yayıncılığı ilkelerine aykırı bu duruma hızlıca müdahale ederek, oyuncunun diziden çıkarıldığını açıkladı.

2 /10 Pusat’ın diziden ayrılmasının ardından gözler bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayan rol arkadaşı Tolga Sarıtaş’a çevrildi.

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4 /10 Kısa sürede sosyal medya üzerinden Sarıtaş’a yoğun bir baskı uygulanmaya başlandı. Kullanıcılar, “Destek ol”, “Sen de ayrıl”, “Aybüke’ye sahip çık” gibi yorumlarla ünlü oyuncuya çağrıda bulundu.

5 /10 Yorumlara Kısıtlama Getirdi: Tavrını Fragmanla Gösterdi

Tolga Sarıtaş, gelen baskılar üzerine ilk olarak sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda yorumlara kısıtlama getirdi. Bu hareketiyle doğrudan polemik yaratmak yerine sağduyulu bir tutum sergilemeyi tercih etti.

6 /10 Sessizliğini ise anlamlı bir şekilde bozdu. Sarıtaş, Instagram hesabı üzerinden Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanını paylaşarak, dizideki rolüne devam ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu paylaşım, Sarıtaş’ın, yapımın ve TRT’nin ilkeleriyle uyumlu bir çizgide hareket ettiğini gösteren bir mesaj olarak yorumlandı.

7 /10 TRT’den Kararlı Duruş

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aybüke Pusat’ın paylaşımının “siyasi bir grubun politik amaçları için organize ettiği bir çağrının parçası” olduğunu belirtmişti. Kamu yayıncılığı anlayışına aykırı bu paylaşım nedeniyle oyuncuyla yolların ayrıldığını vurgulayan Sobacı, “TRT'nin kurumsal ilkeleri ile bağdaşmayan hiçbir duruma göz yumulamaz. Teşkilat dizisi gibi stratejik öneme sahip projelerde bu tür hassasiyetler daha da önemlidir” ifadelerini kullanmıştı.



8 /10 Senaryoda Revizyona Gidiliyor

TRT ve yapım ekibi, Pusat’ın ayrılığına rağmen dizinin akışında herhangi bir kopukluk yaşanmaması için senaryoda revizyona gidileceğini duyurdu. Daha önce çekilmiş stok bölümler gözden geçirilerek, yeni bölümlerin senaryosu yeniden şekillendirilecek.

9 /10 Sarıtaş'ın paylaşımına yorum yağdı

Tolga Sarıtaş’ın tartışmalara girmeden, doğrudan bir açıklama yapmaksızın diziye olan bağlılığını sürdürmesi ve yapım ekibine desteğini göstermesi, kamuoyunda da takdir topladı.