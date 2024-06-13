Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, içerisinde kapalı ve açık padok, müzayede salonu, sosyal tesisler bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar için 'hayvan oteli' oluşturuldu. Pazardan aldığı kurbanlığa bayrama kadar bakacak yeri olmayan vatandaşlar, hayvan otelini tercih ediyor. 450 lira giriş ücreti ödenerek hayvan oteline teslim edilen kurbanlıkların bakımı için günlük 80 lira alınıyor.

1 / 10 Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 3 bin 500 büyükbaş, 3 bin 500 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

2 / 10 Bin 200 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan konaklama ahırı, bin 300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 40'tan fazla yazıhanesi bulunan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı öncesinde başta Erzurum olmak üzere bölge besicisine hizmet veriyor.

3 / 10 Çevre il ve ilçelerden kurbanlık getiren besiciler, pazarda rahat bir ortamda alıcıyla buluşuyor.

4 / 10 Bayram sabahına kadar bakım Kurbanlık satışlarının canlandığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda 1200 büyükbaş kapasiteli 'hayvan oteli' de oluşturuldu. Pazardan aldıkları büyükbaşları bayrama kadar bakacak yeri olmayan vatandaşlar, 'hayvan oteli'ni tercih ediyor.

5 / 10 Satın aldıkları hayvanları otele getirerek kulak numarasına göre kayıt yaptıran vatandaşlar, giriş ücreti olarak 450 lira ödeme yapıyor. Görevlilere teslim edilen kurbanlıkların her türlü bakımı bayram sabahına kadar yapılıyor.



6 / 10 Günlük 80 lira karşılığında kurbanlıkların yem, temizlik, konaklama gibi ihtiyaçları karşılanan otelin kendilerini rahatlattığını belirten bir vatandaş, "Şehirde kurbanlıklara bakacak yerimiz olmadığı için oteli tercih ediyoruz" dedi.

7 / 10 450 lira giriş ücreti ödenerek hayvan oteline teslim edilen kurbanlıkların bakımı için günlük 80 lira alınıyor.

8 / 10 Kurban kesim parası 3 bin lira

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç da 'hayvan oteli'nin kent merkezinde kurban kesecek olanlara büyük kolaylık sağlayacağını bildirdi. Kılıç, isteyen vatandaşların büyükbaş hayvanlarını pazarda kurulan 9 mobil mezbahada 3 bin lira karşılığında kestirebileceklerini de söyledi.

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