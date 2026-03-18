Çarşıda pazarda adım atacak yer yok: Bayram alışverişi hareketliliği başladı

11:3518/03/2026, Çarşamba
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş telaşı cadde ve sokaklara taştı. Kentin en işlek noktalarından Fethiye, Alemdar ve İstiklal caddelerinde adım atacak yer kalmadı.

Bayram eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, İzmit kent merkezine akın etti. Artan hareketlilikle birlikte, kentin en işlek güzergahlarından Fethiye Caddesi, Alemdar Caddesi ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk zirveye ulaştı.

Çevre ilçelerden alışveriş için gelen vatandaşların da eklenmesiyle çarşı merkezinde adeta adım atacak yer kalmadı. Bayramlık kıyafet, şekerleme ve tatlı telaşına düşen vatandaşlar mağaza önlerinde zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluşturdu.

 Ellerinde alışveriş poşetleriyle ilerlemeye çalışanlar kalabalık nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekerken, kent merkezindeki araç trafiği de yer yer durma noktasına geldi.


Ramazan Bayramı’nı memleketinde geçirmek için ABD’nin Orlando kentinden gelen gurbetçi Cemil Karaaslan, Kocaeli’deki bayram coşkusunu ve atmosferini çok özlediğini ifade etti.


Çarşıda bayram alışverişini tamamlayan Karaaslan, "İki tişört ve birkaç hediyelik aldım. Bayramda namaz kılıp ailemle bayramlaşacağım, ardından tekrar yurt dışına döneceğim. Kendi vatanımızı özlememek mümkün değil. Burada olmak çok farklı bir his, Ramazanı burada daha iyi yaşadım" dedi.


