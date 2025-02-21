Çay, dünya genelinde ve ülkemizde vazgeçilmez içeceklerin başında geliyor. Birçok uzman zararlı olduğunu iddia ederken kimileri faydalı olduğunu söylüyor. Ancak yeni bir araştırma tartışmalara son noktayı koydu. Günde 3 veya 5 bardak çay içmek bakın sağlığı nasıl etkiliyor.
Çayın, dünya genelinde en sevilen içeceklerden biri olmasına rağmen sağlığa zararlı olduğu yönünde birçok iddia gündeme gelmişti.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kendisinin derlediği "Siyah Çayın Sağlığa Olumlu Etkileri"ni anlatan bilimsel makalenin, International Journal of Food Science isimli uluslararası dergide yayımlandığını dile getirdi.
Yılmaz, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içeceğin çay olduğuna değinerek, "Çayın sağlığa olan faydalarını mevcut bilimsel makaleleri derleyerek tek bir makale halinde literatüre kazandırdık" dedi.
İşte, araştırmaya göre günde en az 3 ile 5 bardak çay içmenin mucizevi etkisi...
Dr. Yılmaz, faydalarını şöyle sıraladı;
Çay damar sertliğini azaltıyor, tansiyon üzerine çok hafif düşüklükler yapıyor.
Kalp hastalığı için risk faktörü olan kötü kolesterolde hafif bir düşüş sağlıyor.
Kandaki yağ miktarını azaltan çay aynı zamanda antioksidan etkisi de gösteriyor.
Bağırsağımızdaki yararlı bakteriler mikrobiyota dediğimiz florayı iyi yönde iyileştiriyor.
Psikoloji, kalp damar sağlığı, diğer kanserlerin gelişimi olsun birçok yerde rolü var. Olumlu yönde etki ediyor.
Şeker kullanılmamalı
Çayın yanında şeker kullanmak veya sigara içmek olumlu etkisini azaltıyor.
Kanser riskini azaltıyor
Yılmaz, çay içmenin yanı sıra sağlıklı beslenme, spor ve egzersizlerin de önemli faydalar sağladığına değinerek, "Yoksa 'çay için kanserden kurtulun, çay için ömrünüz uzasın' şeklinde yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Ancak çay kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor.
Sağlıkla ilgili diğer faktörleri kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" ifadesini kullandı.