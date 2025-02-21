Kanser riskini azaltıyor

Yılmaz, çay içmenin yanı sıra sağlıklı beslenme, spor ve egzersizlerin de önemli faydalar sağladığına değinerek, "Yoksa 'çay için kanserden kurtulun, çay için ömrünüz uzasın' şeklinde yanlış bir yönlendirme yapmak istemem. Ancak çay kanser riskini azaltıyor, yaşam süresini uzatıyor.

Sağlıkla ilgili diğer faktörleri kendimize kazanım olarak elde edersek asıl sağlıklı yaşam bizi bekliyor" ifadesini kullandı.