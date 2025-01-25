Çin'in Jinxi kentinde hükümete meydan okuyan yaşlı bir adam evinden taşınmayı reddedince işçiler evinin etrafına bir otoyol inşa etti. Yaşlı adam hükümetin yer değiştirme koşullarını kabul etmediği için pişman oldu. Yerel halk ise Huang'ı Çin'deki “en güçlü çivi ev sahibi” olarak adlandırdı.
Çin'in Jinxi kentinde yol yapımı nedeniyle bazı evlerin yıkılması gerekiyordu. Ev sahiplerinden biri olan Huang Ping evinin yıkılmasını kabul etmeyen tek kişi oldu.
Evini terk etmek için hükümetin teklif ettiği 180.000 Sterlinlik taşınma paketini geri çeviren inatçı yaşlı bir adam, evinin etrafına bir otoyol inşa edilmesinin ardından pişman oldu.
EVİ OTOYOLUN TAM ORTASINDA
Huang Ping'in Çin'in Jinxi kentindeki iki katlı evinin çatısı şu anda yapım aşamasında olan otoyolla neredeyse aynı seviyede.
11 yaşındaki torunuyla birlikte yaşayan Huang, inşaat alanından uzak durmak için artık gününü şehir merkezinde geçiriyor ve inşaatçılar paydos ettikten sonra eve dönüyor.
Otoyol henüz trafiğe açılmamış olsa da Huang, kullanıma açıldığında nasıl olacağından korkuyor.
"ÇOK PİŞMANIM"
Huang, devam eden çalışmalar nedeniyle evinin tozla çevrili olması ve zaman zaman titremesi nedeniyle korktuğunu söyledi. "Zamanı geri alabilseydim, önerdikleri yıkım koşullarını kabul ederdim. Şimdi büyük bir bahsi kaybetmişim gibi hissediyorum pişmanım" dedi.
Yerel halk ise Huang'ı Çin'deki “en güçlü çivi ev sahibi” olarak adlandırdı.
ÇİVİ EVLER
Bu evler 'dingzhius' ya da 'çivi evler' olarak adlandırılıyor.
Bu binalar genellikle bireyler ve yetkililer arasındaki mücadelenin bir temsili olarak görülmekte ve aynı zamanda Çin'deki gelenek ve ilerleme arasındaki çatışmayı yansıtmaktadır.