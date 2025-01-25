ÇİVİ EVLER





Bu evler 'dingzhius' ya da 'çivi evler' olarak adlandırılıyor.

Bu binalar genellikle bireyler ve yetkililer arasındaki mücadelenin bir temsili olarak görülmekte ve aynı zamanda Çin'deki gelenek ve ilerleme arasındaki çatışmayı yansıtmaktadır.



