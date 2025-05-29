Tuzlu kahve, söz kesme merasimlerinde damat adaylarına asırlardır verilen bir gelenek olarak öne çıkıyor. Her damat adayına yapılan tuzlu kahvenin neden verildiğini hiç düşündünüz mü? İşte damat adaylarına tuzlu kahve verilme sebebi…
Ülkede asırlardır süregelen geleneklerin başında gelen damat adaylarına tuzlu kahve verilmesi, birçok yörede sıkça uygulanan adetlerin başında yer alıyor.
Yıllardır devam eden bu gelenek, Türk toplumunda oldukça benimsenmiş bir adet olup, birçok kişi bu geleneğin neden yapıldığını bilmese de devam ettirmektedir.
TUZLU KAHVE BAKIN NEDEN VERİLİYORMUŞ
Tuzlu kahvenin çeşitli rivayetleri olsa da, en yaygın olan iki rivayet bulunmaktadır...
GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK
Tuzlu kahvenin kökeni, eski zamanlarda yapılan görücü usulü evliliklere dayanıyor. Görücü usulüyle tanışan kız ve erkek tarafı, ilk kez bir araya gelir ve birbirlerini görürlerdi. Ardından gelin, damat adayına kahve hazırlar. Eğer damat adayını beğenirse, kahvesini şekerli hazırlar ve yanında tatlı ikram ederdi. Bu, "ben ve ailem seni istiyoruz" mesajını iletmek için bir yoldu.
Ancak eğer kız, damat adayını beğenmezse, kahvesine şeker yerine tuz koyardı. Tuzlu kahveyi içen damat adayı, kızın kendisini istemediğini fark eder ve anne-babasını alarak kalkar, bu işten vazgeçerdi.
GERÇEK SEVGİYİ TEST ETMEK
İkinci hikayeye göre ise tuzlu kahve, Türk kahvesinin gerçekten değerli olup olmadığını anlamak için yapılırmış. Birbirini seven iki genç, kız isteme merasiminde bir araya geldiğinde, gelin adayı, damat adayının gerçek sevgisini test etmek için kahveyi tuzlu yapıp ikram edermiş.
Eğer damat adayı kahvenin tuzlu olduğunu fark ettikten sonra hiç içmezse, bu, gelinin isteklerine karşılık veremeyeceği anlamına gelirdi ve ayıp sayılırdı. Damat adayı kahveyi içip tükürmeden birkaç yudum alırsa, bu da onun eşi için her şeyi yapabileceğini simgelerdi.
Aynı zamanda tuzlu kahve, gelinin arkadaşlarının damat adayına yaptığı ilk şaka olarak kabul edilirdi.