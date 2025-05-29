GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK





Tuzlu kahvenin kökeni, eski zamanlarda yapılan görücü usulü evliliklere dayanıyor. Görücü usulüyle tanışan kız ve erkek tarafı, ilk kez bir araya gelir ve birbirlerini görürlerdi. Ardından gelin, damat adayına kahve hazırlar. Eğer damat adayını beğenirse, kahvesini şekerli hazırlar ve yanında tatlı ikram ederdi. Bu, "ben ve ailem seni istiyoruz" mesajını iletmek için bir yoldu.