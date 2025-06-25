Karedeniz Bölgesinin önemli ballarından biri olan deli balın hasat döneminin başladığını ifade eden Prof. Dr. Çeter, "Önemli bir bal, çünkü hem şifa hem de zehir olabilen, insanları ölüme kadar götürebilen bir bal. Orman gülü adını verdiğimiz bitkinin nektar ve polenlerinden arı bu balı üretiyor. Önemli bir durum da bu bitkinin çiçekleneme döneminin sonu kestane ağaçlarının çiçeklenme döneminin başlangıcının iç içe geçmesidir. Yani orman gülü çiçeklenmesi daha tam bitmeden kestane başlıyor. Arı hem orman gülünden hem kestaneden nektar ve polen aldığında arıcı bunu kestane balı olarak algılayıp, kestane balı olarak satabiliyor. Deli baldan az bir miktarda alındığında tansiyonu düzenleyici bir etki yapabiliyor, ancak bir çay kaşığından fazla tüketildiğinde kalbi çok önemli düzeyde etkileyerek sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Analizlerimizi şu anda yapıyoruz, sağımlar başladı" diye konuştu.



