Doğrudan kanserli hücreleri hedef alıp yok ediyor: Günde 1 bardak tüketmeniz yeterli

Kahve çekirdeklerinin antioksidan bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve enfeksiyon, iltihaplanma hatta kanser gibi pek çok hastalığa karşı oldukça etkilidir.

Kahve, hem soğuk hem de sıcak olarak sıklıkla tercih edilen bir içecektir. Antioksidan bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kahvenin vücudumuza birçok faydası bulunur. Uyanık tutan ve enerji veren kahvenin hangi hastalıklara karşı koruma etkisi olduğunu biliyor musunuz? İşte kahvenin mucizevi etkileri…

1 / 25 Vitamin ve mineral deposu olan kahve çekirdekleri, sıcak su içerisinde demlendiğinde bu yararlı yönlerini serbest bırakır. Kahve çekirdeğinin içermiş olduğu kafein sayesinde merkezi sinir sistemi uyarılarak enerji, konsantrasyon ve bireyin performansını artırır.

2 / 25 Not: Hamileler, mide ve kalp gibi rahatsızlıkları olan bireyin tüketim öncesinde doktora başvurmaları önerilir.

3 / 25 Bağırsak sağlığı Gastrin hormonu, yemek yediğimizde tüketmiş olduğumuz besinlerin sindirilmesine ve emilmesine destek olur.

4 / 25 Kahve ise gastrin hormonunu uyararak tükettiğimiz besinlerin mideye ulaştığında parçalanarak sindirim için hazırlandırmasını sağlar.

5 / 25 Kahve gastrin hormonu gibi kolesistokinin hormonunu da uyarır. Kolesistokin, safra üretimini arttıran ve sindirimde de rol oynayan bir hormondur.

6 / 25 Kahve tüketen bireylerin yaklaşık olarak 1/3'ü içtikten yarım saat sonra tuvalete gitme ihtiyacı hissettikleri gözlemlenmiştir.

7 / 25 Yağ yakımını hızlandırır İçerisine tatlandırıcı ya da şeker katılmadığında yağ yakımına destek olur.

8 / 25 Kahve, metabolizma hızını artırarak yağ yakımını hızlandırır.

9 / 25 Ayrıca kahve sade olarak tüketildiğinde sıfıra yakın bir kalori içeriğine sahiptir. Bu şekilde diyet yapan bireyler de günde iki fincan sade kahve tüketilebilirler.

10 / 25 Alzheimer, Parkinson ve Demans gibi hastalıklara karşı korur Alzheimer, Parkinson ve Demans, nörodejeneratif hastalıklardır.

11 / 25 Genellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde sıklıkla görülebilir. Bu hastalıklardan korunmada da sağlıklı ve düzenli beslenme oldukça önemlidir.

12 / 25 Kahve tüketimi bu tarz nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi konusunda büyük bir etkiye sahiptir.

13 / 25 Yapılan bazı araştırmalara göre kahveyi düzenli tüketen bireylerde Alzheimer hastalığının görülme oranı yüzde 65, Parkinson hastalığının görülme oranını ise %30-60 civarında düşürebildiği gözlemlenmiştir.

14 / 25 Kansere riskine karşı korur Antioksidan içeriği yüksek olan kahve, tüketen bireylerde karaciğer ve kolorektal kanser türleri başka olmak üzere diğer birçok türlerine yakalanma riskini azaltabilir.

15 / 25 Kahve, hücre yapısını koruyarak kanserli hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını önler.

16 / 25 Enerji artırır ve zekayı güçlendirir Kahvenin içerisinde yüksek miktarda bulunan kafein bileşeni, tüketildiğinde hızlı bir şekilde kana karışarak beyne ulaşır.

17 / 25 Beyinde uyku haline neden olan adenozin isimli nörotransmitteri engelleyerek kişiyi uyanık tutar ve enerji seviyesini artırır.

18 / 25 Bu sayede gün içerisinde hissedebileceğiniz yorgunluğu önler.

19 / 25 Aynı zamanda zihin açar ve konsantrasyonu yükseltir.

20 / 25 Genel olarak kahvenin bilişsel fonksiyonlarını iyileştirdiği söylenebilir.

21 / 25 Antrenman sonrası ağrıları azaltır Illions Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, antrenman öncesi bir bardak kahve içildiğinde sonrasında oluşabilecek ağrıları azaltmaktadır.

22 / 25 Ruhsal sağlığın korunmasına yardımcı olur Bilim insanları yapmış oldukları bir araştırmada günde en az dört fincan kahve tüketen bireylerin, günde bir fincandan az tüketen bireylere oranla depresyona girme oranlarının daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir.

23 / 25 Kahve, dopamin isimli mutluluk hormonunun salgılanmasını destek olduğu için depresyon riskini düşürür.

24 / 25 Not: Her birey için günde dört fincan kahve tüketimi uygun olmayabilir. Tüketim öncesi doktorunuza başvurmanız önerilir.