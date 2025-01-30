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Dünyanın en sıkıcı ve eğlenceli meslekleri açıklandı: Duyunca çok şaşıracaksınız

Dünyanın en sıkıcı ve eğlenceli meslekleri açıklandı: Duyunca çok şaşıracaksınız

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:2930/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İngiltere Essex Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda, dünyanın en sıkıcı ve heyecan verici meslekleri belli oldu. Psikoloji departmanından Dr. Wijnand Van Tilburg, bu işlerde çalışanların genellikle mutsuz olduğunu açıkladı. İşte dünyanın en sıkıcı ve en eğlenceli meslekleri...

Dünyanın en sıkıcı ve heyecan verici mesleklerini ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı.

Çalışma, sıkıcı işler arasında öne çıkan sektörleri ve bu mesleklerdeki çalışanların genellikle mutsuz olduğunu gözler önüne serdi. Araştırma, "en sıkıcı insan" tanımını da yaptı.

Essex Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu araştırmada, 500 kişinin yaşam tarzları incelendi ve can sıkıntısının televizyon karşısında oturmak, kuşları izlemek gibi aktivitelerle bağlantılı olduğu tespit edildi.


Psikoloji departmanında Dr. Wijnand Van Tilburg'un yürüttüğü bu araştırma, sıkıcı insanlara yönelik klişelerin genellikle kaçınılmayla sonuçlandığını ve önyargılarla karşılaşıldığını gösterdi.


Tilburg, sıkıntıyı ironik bir şekilde incelemenin aslında çok ilginç bir etkisi olduğunu ve can sıkıntısı algısının ne kadar ikna edici olduğunu, ayrıca insanlar üzerinde yüksek etkinliği bulunduğunu da tespit ettiklerini belirtti.

İşte dünyanın en sıkıcı 5 mesleği...

1-Veri analizi

2-Muhasebe

3-Vergilendirme / sigortacılık

Bilim

4-Temizlik

5- Bankacılık

Dünyanın en heyecan verici mesleği...

Gazetecilik


Performans sanatları

Sağlık profesyoneli

Eğitim

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#eğitim
#bilim

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