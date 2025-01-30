Dünyanın en sıkıcı ve eğlenceli meslekleri açıklandı: Duyunca çok şaşıracaksınız

Psikoloji departmanında Dr. Wijnand Van Tilburg'un yürüttüğü bu araştırma, sıkıcı insanlara yönelik klişelerin genellikle kaçınılmayla sonuçlandığını ve önyargılarla karşılaşıldığını gösterdi.





Tilburg, sıkıntıyı ironik bir şekilde incelemenin aslında çok ilginç bir etkisi olduğunu ve can sıkıntısı algısının ne kadar ikna edici olduğunu, ayrıca insanlar üzerinde yüksek etkinliği bulunduğunu da tespit ettiklerini belirtti.