Elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber öldü

09:3922/05/2026, Cuma
DHA
Mardin’in Derik ilçesinde elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber Söylemez (18), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Hisaraltı Mahallesi’nde meydana geldi.


Evde elektrikli fırında ekmek pişiren Dilber Söylemez, akıma kapıldı.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Söylemez, kurtarılamadı.

Söylemez’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Mardin
#Ölüm
#Kaza
