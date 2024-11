Fatmanur öğretmen Türkiye'nin sıfır noktasında görevde: Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Görev yaptığı kente 1600 kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:





"Ben 'her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yıldızdır' diyerek yola çıktım. Bunun için yerin, zamanın hiçbir önemi yoktu. Bayrağımın dalgalandığı her yerde görev için hazırdım. Edirne'den Kars'a, aziz vatanımız diyoruz. Bunun için ben Kars'ın en doğusunda Ermenistan sınırındaki Çetindurak köyüne geldim. Antalya'da su donması nedir, bilmezdim, burada sularımız dondu. Kömür taşıdık, getirilmesini sağladık. Sağ olsun Milli Eğitimimiz her konuda da yardımcı oldular, okulumuzun eksikliklerini tamamladık."