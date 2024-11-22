Fatmanur öğretmen Türkiye'nin sıfır noktasında görevde: Telefon dahi çekmiyor ama mutluyum

Bu eksikleri tamamlamanın zaman aldığını söyleyen Şimşek, "Tamamlamaya devam edeceğiz, başaracağımıza inandık. Benim için en önemli şey, çocuklarımızın şehir çocuklarından hiçbir farkı olmamasıydı, fırsat eşitliğini sağlamak istedim ve bu yüzden buradayım. Köydeyim, burada da mutluyum. Evet sınır boyunda olmanın bazı zorlukları var, hep söylüyordum işte o kadar yakınki evleri (Ermenistan köylerindeki) görüyoruz diyordum, kimse bana inanmıyordu. Bu kadar yakın bir sınırda daha önce hiç bulunmadım." diye konuştu.







