Fuji Dağı eteklerinde 330 yıllık Sakura Ağacı: Efsanelere göre samurayın mezarını işaret ediyor

Japonya'nın Yamanashi bölgesinde, dağların arasında yer alan ve yaklaşık 330 yıllık geçmişe sahip Wanitsuka no Sakura ağacı, Fuji Dağı'nın silüeti ile gün batımında sunduğu eşsiz manzarayla dikkat çekiyor. Özellikle bahar aylarında açan pembe çiçekleri ile bilinen Wanitsuka no Sakura'nın, yerel halk tarafından anlatılan efsanelere göre bir samurayın mezarını işaret ettiğine inanılıyor. Bu özelliğiyle de Wanitsuka no Sakura, sadece doğal bir güzellik değil aynı zamanda kültürel bir miras niteliği taşıyor.

