Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ilk kez konuştu: 'Bağırıyordu sıktım' demiş

DOKU'NUN CESEDİ İÇİN 2 NOKTAYI İŞARET ETTİ

AKŞAM'ın haberine göre, Gülistan'ın cansız bedeninin nerede olduğuna dair yorumlarını da aktaran Altaş, şöyle devam etti:

"Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu. Gülistan'ı orada öldürmüş olmalı. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum. Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı."