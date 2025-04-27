Maslak'ta "İbo Show" çekimlerinden sonra aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıyla ağır yaralanan Tatlıses, o geceye dair bilinmeyenleri yıllar sonra anlattı. Başından ağır yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili konuşan Tatlıses, 'Hedef ben değildim' diyerek herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.

1 /7 14 Mart 2011 tarihinde "İbo Show" programı sonrası Maslak’ta silahlı saldırıya uğrayan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, başından vurulmuş ve ağır bir şekilde yaralanmıştı.

2 /7 O karanlık gece hakkında konuşan usta sanatçı, "Kurşunun aslında hedefi ben değildim" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.

3 /7 "Kurşunun hedefi ben değildim."

Saldırı gecesinde asistanı Buket Çakıcı ile aracına bindiğini, yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'ın ise son anda araçtan indiğini söyleyip, yıllardır kafasında taşıdığı bir şüpheyi dile getiren Tatlıses, "Belki de o gece hedef Aydemir Akbaş'tı." ifadelerini kullandı.





4 /7 Yıllar sonra şoke eden itiraf

Başından vurulduktan sonra uzun ve sancılı bir tedavi süreci geçiren İbrahim Tatlıses, yaşadığı travmayı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Yıllar süren sessizliğin ardından gelen bu açıklama, gündemde büyük yankı uyandırdı.

5 /7 Ne olmuştu?

14 Mart 2011 tarihinde, İbrahim Tatlıses "İbo Show" programının çekimlerini tamamladıktan sonra Maslak'taki stüdyodan ayrıldı. Asistanı Buket Çakıcı ile birlikte aracına bindiği sırada, beş kişilik bir grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır şekilde yaralanan Tatlıses, hızla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeyi atlatması için aylar süren yoğun bir tedavi süreci başladı.



6 /7 Bu saldırı, o dönem Türkiye gündemine bomba gibi düşmüş, Tatlıses'in yaşam mücadelesi ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı.