Hz. Muhammed’in Rahip Bahira ile karşılaştığı şehir: Busra'nın son hali görüntülendi

Hicretten sonra da Müslümanların ticaret için Busra'ya gitmeye devam ettiği biliniyor. Nitekim Hz. Ebubekir'in, Hz. Muhammed'in vefatından önce Bedir Savaşı'na iştirak eden iki sahabe ile ticaret için Busra'ya gittiği biliniyor.





Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin siyer kaynaklarından aktardığına göre Busra, Halife Hz. Ebubekir'in emri üzerine Halid Bin Velid tarafından kısa süren kuşatmadan sonra 634 yılı başlarında barış yoluyla alındı. Emeviler zamanında Şam'ın başkent olmasıyla Busra'nın önemi azalmaya başladı ve bu durum Abbasiler döneminde de devam etti.