İlkokuldan beri birlikteler, şimdi aynı okulda öğrenci yetiştiriyorlar: Biri müdür yardımcısı, diğeri Arapça öğretmeni

Ülker Gür ise kardeşiyle çalışmanın kendisi için büyük avantaj olduğunu belirterek, "İkiz olmak zaten çok özel, aynı okulda aynı branşta olmak ise bambaşka bir güzellik. Yeri geliyor onun bildiği bir konuyu ben öğreniyorum. İnsanlar ikiz olduğumuzu öğrendiğinde çok şaşırıyor" diye konuştu.



