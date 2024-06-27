İsmi tam tamına 43 harften oluşuyor: Türkiye'nin hiç duymadığınız en ilginç isimleri

Türkiye'de ilginç isim ve soyadına sahip olan insanlar hem gülümsetiyor hem de medyanın ilgi odağı oluyor. Bazılarının başı da isim benzerliği yüzünden derde girebiliyor. Aralarında öyle isimler var ki daha önce hiç duymadınız... İşte çok şaşıracağınız birbirinden garip erkek ve kadın isimleri.

1 / 17 Türkiye'de ilginç isimlere sahip insanlar, adları ve soyadlarıyla dikkat çekiyor.

2 / 17 Ancak bu dikkat çekicilik bazen sıkıntılara yol açabiliyor. İsimleri yüzünden bazı kişiler, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliyor.

3 / 17 İşte, hem yüzünüzde tebessüm oluşturacak hem de çok şaşıracağınız birbirinden ilginç isimler...

4 / 17 Denizli'de yaşayan baba-kızın isimlerini duyanları şaşırtıyor.

5 / 17 Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, kızına da 43 harften oluşan Türkiye'nin en uzun ismini koydu.

6 / 17 İsmi 43 harften oluşan baba Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları ve kızı Aybike Güliz Enzel Yağmur Eflinnisa Nebioğulları'nın isimlerini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İsimleri duyanlar ilk etapta inanmasa da, nüfus cüzdanına bakınca gerçeği öğreniyor.

7 / 17 Kendisinin hala bankalarda ve resmi işlemlerde sıkıntı çektiğini aktaran Nebioğulları, kızının da en çok okulda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Denizli'nin Çameli ilçesi Kolak köyünden Haşim Ahmet Abdulbaki Buğra Bahadır Nebioğulları, "1977 yılındaki seçimlerde ben 40 günlük iken seçim olmuş. Babam muhtarlık seçimlerine girmiş ve kazanmış. Babamın arkadaşları tarafından muhtarlığı döneminde ismim konuluyor. İsmim memleket meselesiymiş gibi masaya yatırıyorlar, birkaç arkadaşı isim öneriyor, anlaşamayınca hepsini beraber koyuyor ve toplamda beş tane ismim oluyor. Böyle süregeliyor. Babamın ismi de İskender Zülkarneny'dir" dedi.





8 / 17 Adana'da Elektronik teknikeri 47 yaşındaki Sefa ve ev kadını 48 yaşındaki Melahat Arslan, 30 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızları oldu. Arslan çiftinin yakınları, bebeğe çok sayıda isim önerdi.

Bu önerilyeri geri çeviremeyen Sefa Arslan, kızına Eda Şebnem Gözde Nur adını verdi.

9 / 17 Bu ilginç isimlerin başında Roket Atar geliyor.

10 / 17 Amasya'da yaşayan Enson Çoban.

11 / 17 Van'da muhtarlık yapan Azrail Yok ise ilginç ismiyle dikkat çeken başka bir kişi.

12 / 17 Diyarbakırlı Mehmet Neytullah Uçarturnagurbetgezer.

13 / 17 İstanbul'da ikamet eden ve uluslararası bir gemide aşçılık yapan kişi, soyadının "Akşamsefası" olduğuna, nüfus cüzdanını göstermeden kimseyi inandıramıyor.

14 / 17 Ali Umut Messi.

15 / 17 Durhasan Dur.

16 / 17 Yıllar Gelmez.