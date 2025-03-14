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İstanbul'da görsel şölen: Dolunay görenleri hayran bıraktı

İstanbul'da görsel şölen: Dolunay görenleri hayran bıraktı

22:0314/03/2025, Friday
AA
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İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte görüntülendi.

#İstanbul
#Büyük Çamlıca Cami
#Dolunay

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