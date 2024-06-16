Kurban Bayramı'nın en ilginç 10 görüntüsü: Sosyal medyada viral oldu her yerde paylaşılıyor

Türkiye'de kaydedilen ilginç Kurban Bayramı görüntülerine her yıl bir yenisi daha ekleniyor. Kimi kurbanını omzunda taşıyor kimi ise beslediği tosununu altınlarla donatıyor. Kaçan danaların yakalanma anları ise renkli görüntülere sahne oluyor. Bunun son örneği ise Konya'da yaşandı. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı. İşte İşte Kurban Bayramı'nda gülümseten o ilginç görüntüler...

1 / 10 Şahmurat isimli 1 ton 150 kiloluk boğa ilgi odağı oldu.

2 / 10 Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı.

3 / 10

4 / 10 Düzce'de besici Uğur İnanç'ın renkli kurdelelerle süslediği ve 7 tane gram altın taktığı "Paşa" isimli dana, ilgi odağı oldu.

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10