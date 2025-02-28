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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı: Dizinin Selvi'si anne oldu bebeğini paylaştı

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı: Dizinin Selvi'si anne oldu bebeğini paylaştı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:4428/02/2025, пятница
Yeni Şafak
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Reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Tesettüre giren Ayaydın, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla anne olduğunu duyurdu.

Türk televizyon tarihinde reyting rekorları kıran ve hafızalardan silinmeyen Kurtlar Vadisi dizisindeki, oyuncular değişimleriyle sık sık gündeme geliyor.

Dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın ise son haliyle gündeme geldi.

Fatma Büşra Ayaydın, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak anne olduğunu açıkladı.

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Süleyman Çakır'ın kızı Selvi rolünü oynayan Büşra Ayaydın, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakarak tesettüre girmişti.

Ayaydın, geçtiğimiz gün takipçilerine müjdeyi verdi.

Daha sonra yalnızca bir filmde oynayan ünlü isim, bir giyim markası kurmuş ve evlenmişti.

Ayaydın, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

İşte, Fatma Büşra Ayaydın'ın paylaşımı.

#Fatma Büşra Apaydın
#Kurtlar Vadisi
#Süleyman Çakır

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