Madde bağımlısı cani baba 3 yaşındaki evladını katletti: Boğarak öldürdü parçalara ayırdı

09:5929/05/2026, Cuma
Hatay’da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, Kurban Bayramı’nın birinci gününde 3 yaşındaki evladını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken Poyraz gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay, 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı’nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşandı.

Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.


İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü sonra uzuvlarını kesti.


Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi’ne gitti.



Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi.

İhbar üzerine baba Tortuk’un evine giden polis ekipleri, Poyraz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz’ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk’u saklandığı evde yakaladı.

Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul’a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü.

Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz’ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.

Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

