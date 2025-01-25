Ziyaretçilerden Ahmet Üveyik de kanyonun herkesin muhakkak görmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.





Kanyonun muhteşem bir doğası olduğunu anlatan Üveyik, "Fazla zamanım olmadığı için çok kalamadım. Su sesi zaten insanı tedavi ediyor. Zamanım olsaydı en az 2 saat oturup sadece su sesini dinlerdim." diye konuştu.