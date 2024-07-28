Osmanlı'dan günümüze uzanan eşsiz lezzet: Şifasını duyan kilo kilo alıyor tüm vücudu temizliyor

Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi 'Meyan kökü şurubu' vatandaşlar tarafından sık tercih ediliyor. Osmanlı mutfağına kadar uzanan meyan şurubu; akciğer rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok derde şifa. Uzmanlar, meyan kökü şurubunun bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu, özellikle çocuklarda bu faydanın belirgin olduğunu vurguluyor. Peki, meyan kökü şurubu nasıl yapılır?

1 / 8 Osmanlı döneminde mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan ve misafirlere ikram edilen 'Meyan kökü şurubu' günümüze kadar uzanarak yaz aylarında vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

2 / 8 Su, meyan kökü, limon, fesleğen ve nar çiçeğinden oluşan karşım, bunaltıcı sıcak havalarda serinletici özelliğinin yanı sıra kronik akciğer rahatsızlıklarına, akciğer enfeksiyonuna, yutaktaki enfeksiyona ve iltihaba faydalı olmasıyla dikkat çekiyor.

3 / 8 İşte, meyan kökü şurubunun hiç bilmediğiniz faydaları;

4 / 8 "Akciğer rahatsızlığı olanlar ve öksürük problemi çeken kişiler bu şurubu tercih edebilirler"

Kronik akciğer rahatsızlıklarına, akciğer enfeksiyonuna, yutaktaki enfeksiyona ve iltihaba birebir.

Kişide eğer öksürük varsa, akciğerleriyle alakalı sıkıntı varsa KOAH, astım hastaları tercih edebilirler.





5 / 8 Kişinin bağışıklığını güçlendirir.

Hastalıklara karşı direnci arttırır ve en önemlisi göğüsteki hırıltıya ve boğaz enfeksiyonuna boğazdaki iltihaba çok iyi gelir.

6 / 8 Meyan şerbeti nasıl yapılır?

﻿﻿﻿100 gram yani yaklaşık bir avuç meyan kökü, 3 litre su ile hazırlanabilir.

Öncelikle meyan köklerini iyice yıkıyoruz, temizliyoruz.

7 / 8 Sonra tencerenin içine boşaltıyoruz ve bunu bir gece beklemeye bırakıyoruz ama bunu hemen içeceğim derseniz bekleme süresini 1,5-2 saate kadar indirebilirsiniz.