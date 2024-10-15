Otizmli Yavuz'un ağızları açık bırakan yeteneği: Zaman makinesi gibi

‘3-5 YIL SONRA DAHA FARKLI BİR TAKINTISI OLABİLİR'





Oğlunun bu özel yeteneğinin sevindirici ve zaman zaman da yorucu olduğunu ifade eden Ahmet Yılmaz, “Bu özellikleri daha sonra değişkenlik de gösterebilir deniliyor. Mesela 3-5 yıl sonra daha farklı bir takıntısı olabilir. 110 tane saati çantaya koyar, köyümüze getiririz. Orada masanın üzerine dizer, onların yanında uyur. Tabii bu özel yeteneklerini görünce hoşumuza gidiyor. Ama tabii sadece bu olumlu yönde özellikleri yok. Olumsuz yönde de var. Dolayısıyla bunlar da bizi hırpalıyor. Kendi de sıkıntı çekiyor, bizi de yıpratıyor. Mesela daha önce saç takıntısı da vardı. Günde 2 kere berbere gittiğimiz oluyordu. Buna para dayandırmak da mümkün değildi. Bu sefer biz aldık tıraş makinelerini evimizde. Artık onun saç-sakal tıraşını ben yapıyorum; sayesinde artık o işi de öğrenmiş olduk” dedi.