Restorasyonu tamamlanan Nasuh Paşa Külliyesi hizmete açıldı





Nasuh Paşa Külliyesi'nin sadece mimarisiyle değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerle de Aydın'ın önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Aydın Valisi Yakup Canbolat, "1708 yılında Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından yaptırılan bu külliye sadece mimarisiyle değil aynı zamanda taşıdığı manevi değerle de şehrimizin önemli simgelerinden biridir. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde külliyemiz yeniden ayağa kalkmış, hem ibadete hem de eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak duruma gelmiştir. Bu tarihi mekanın yeniden hizmete girmesi geçmişle bağlarımızı kuvvetlendirmemize, köklü değerlerimizi yaşatmamıza ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize vesile olacaktır. Aynı zamanda bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yaz kuran kursu ile çocuklarımızın ve gençlerimizin dini değerlerle buluşmasına manevi yönden gelişmelerine katkı sağlayacak önemli bir hizmeti daha halkımızla buluşturmuş olmaktayız. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Türkiye Diyanet Vakfı'na, Valiliğimiz YİKOB'a ve ayrıca tüm katkı sunan kurum ve kişilere şükranlarımı sunuyorum. Nasuh Paşa Külliyesi'nin yeniden ibadete açılışının ve Yaz Kur'an Kursu'nun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.