Şeker sanıp yuttu pil olduğu filmde ortaya çıktı: 'Ölüme kadar götürebiliyor'

Ailelerin küçük çocukların çevrelerinde yutabileceği materyaller bulundurmaması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, "Kızımız, 4 yaşında minik bir kız, anaokulu çıkışında parka gidiyor, oynarken yerden yabancı bir cisim alıyor. Şeker vb. bir başka cisim zannediyor, yutuyor. 1 gün sonra hastamızda karın ağrısı, bulantı gibi bulgular ortaya çıkıyor. Hızla hastaneye gidiyorlar, grafi çekildiğinde yutulmuş bir yabancı cismin görülmesi sebebiyle gece yarısı bize acile başvurdu. İncelediğimizde yabancı cismin olduğu, grafilerde hareket ettiği, yuvarlak olmakla birlikte çift hale olduğunu görünce bir pil olabileceğinden şüphelendik. Ailenin net bilgisi yok ama görüntüsü pile benziyor. Pil yutulmaları para veya diğer yabancı cisim yutulmalarına göre biraz daha hassasiyet arz ediyor. Pilin içerisinde kullanılmış dahi olsa az da olsa bir enerji var, ikincisi özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve pilin kalitesine, eskiliğine göre içerisinden sızma durumunda kişide zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor. En az toksik etkiler kadar önemli olan elektriksel yanık üretebiliyor. Özellikle yemek borusu civarında kalır da artı ve eksi kutuplar içerisinde vücut sıvılarına bağlı bir iletim sorunu olursa ciddi yanıklar olabilir hatta bazen yemek, soluk borusu yanıkları olabiliyor" dedi.