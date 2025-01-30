"Küçük Emrah" olarak ünlenen bir dönemin efsane oyuncusu şarkıcı Emrah, oynadığı filmler ve seslendirdiği şarkılarla kısa sürede şöhrete ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Dubai'den ev satın alacağı iddia edilen Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı gayrimenkul zengini çıktı. Emrah'ın servetini duyanlar kulaklarına inanamadı.
Bir dönemin efsanesi Küçük Emrah, müzik kariyerinin yanı sıra oynadığı Yeşilçam filmlerinde de adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer aldı.
2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, evliliğini iki çocukla taçlandırmış, gözlerden uzak bir yaşam tercih etmişti.
Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldı
Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı ortaya çıkan Emrah bu kez servetiyle gündeme geldi. Şarkıcı Emrah'ın servetini duyanların ağzı açık kaldı.
Şarkıcı Emrah gayrimenkul zengini çıktı
Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.
İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.
Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.
Akşam'ın haberine göre, ünlü şarkıcının 300 daireyi satıp, daha büyük projelere yöneldiği bilgisi de basına yansıdı. 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı vermek zorunda kaldığında, Emrah'ın aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.