Silahlı saldırı sonrası kâbusu yaşadı: Bacak kemiğini çenesine naklettiler

‘KARDEŞİ GİBİ DAVRANDI’

Geçirdiği süreci anlatan İzzet Baldır, “Yoğun bir yaralanmam vardı, birçok hastaneye gittim ve başarısız ameliyatlar geçirdim. Sonunda Dr. Burak Özkan hocamızla tanıştım. Kendisi çok mütevazı ve profesyonel bir insan. Bana sadece bir doktor gibi değil, adeta bir kardeşi gibi davrandı. İlk operasyonda çenedeki eski plaklar çıkarıldı, kemik temizlendi. Bacaktan alınan kemik çeneme nakledildi. Üç ayı geride bıraktık, çok başarılı bir ameliyat oldu. Medipol Mega Hastanesi’nde gördüğüm ilgiden çok memnunum” diye konuştu.