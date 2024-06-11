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Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi? Oktay Kaynarca tarafını seçti

15:56 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, yıllar sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli karakteriyle hayatımıza girdi. Peki, Oktay Kaynarca 2 karakter arasında tercih yapsa hangisini seçerdi. Oktay Kaynarca tercihini yaptı. İşte Kaynarca'ya göre daha özel olan karakter...

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Kurtlar Vadisi, bugün hala replikleri ve editleriyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

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Oktay Kaynarca, efsanevi karakter Süleyman Çakır'a hayat vererek hafızalara adeta kazındı.



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Öyle ki bazı vatandaşlar, dizide öldüğü bölümden bu yana her sene vefat yıl dönümü denilerek 'Süleyman Çakır' için lokma döktürüp dua okuyor.

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Kaynarca Kurtlar Vadisi'nden sonra "İlk Aşkım", "Kuzey Rüzgarı", "Adanalı" ve "Ustura Kemal" gibi birçok dizide başrol oynadı.

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Ancak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli rolüyle tekrar gönülleri fethetti.

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A Para kanalında yayımlanan Biz Bize programına konuk olan Kaynarca'ya, "Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?" sorusu yöneltildi. 

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Oktay Kaynarca, hafızalara kazınan 2 karakter arasında tercihini yaptı.

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Oktay Kaynarca zoru soruyu şöyle cevapladı:

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"Hızır daha insan ve daha olgun.

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Her şeye hakim ve daha keyifli...

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Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. 

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O yüzden itiraf etmek gerekirse Süleyman Çakır'ı oynamak kolay...

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Ama Hızır Çakırbeyli karakterini bütün notalarına basarak oynamak hem daha önemli hem de daha zor.

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 O yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor."

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Kaynarca, tercihini Hızır Çakırbeyli'den yana kullandı.

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Ancak bu cevap Vadi hayranlarının hiç hoşuna gitmedi.

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Sosyal medya kullanıcıları, Kaynarca'ya Kurtlar Vadisi editleriyle adeta sitem etti.

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EDHO hayranları ise Kaynarca'ya destek paylaşımları yaptı.

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Kaynarca'nın bu cevabı yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

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Sosyal medya kullanıcıları, "Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?" tartışmasına tutuşarak yüzlerce yorum yağdırıyor.

#Oktay Kaynarca
#Süleyman Çakır
#Hızır Çakırbeyli
#Kurtlar Vadisi
#Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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