Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı liste doğrultusunda 4 markanın çaya bile hile karıştırdığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki gıda kontrollerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin bir liste yayınlıyor.
GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ
Listeye son olarak 4 çay markası daha eklendi.
Listede yer alan 4 çay markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.
Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı:
Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay
Avcı Sezon Çay – Siyah Çay
Fatih Gold – Siyah Çay
Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay
UZUN VADEDE KANSER RİSKİ
Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan uzman ise söz konusu durumun zehirlenme dahil birçok yan etkisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.
Takvim'e konuşan uzman isim, 'Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir' dedi.