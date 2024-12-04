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Çay keyfimizi de kaçırdılar: Bakanlık dört çay markasını 'taklit ve tağşiş' listesinde ifşaladı

Çay keyfimizi de kaçırdılar: Bakanlık dört çay markasını 'taklit ve tağşiş' listesinde ifşaladı

20:084/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı liste doğrultusunda 4 markanın çaya bile hile karıştırdığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki gıda kontrollerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin bir liste yayınlıyor.



GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ


Listeye son olarak 4 çay markası daha eklendi.


Listede yer alan 4 çay markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı:


Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay




UZUN VADEDE KANSER RİSKİ


Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan uzman ise söz konusu durumun zehirlenme dahil birçok yan etkisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Takvim'e konuşan uzman isim, 'Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir' dedi.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Taklit
#Tağşiş
#Çay

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