TRT 1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nda şoke eden ayrılık: Sevilen oyuncunun hikayesi bitti veda ediyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncularından biri yapıma veda ediyor.

1 /4 TRT 1 ekranlarının fenomen yapımlarından Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ederken sürpriz bir ayrılık haberi geldi.





2 /4 Bu sezon karakterin çocuklarının da senaryoya dahil olmasıyla hikaye genişlemişti ancak senaryodaki değişiklikle birlikte oyuncunun diziden ayrılması kesinleşti.





3 /4 Başrolünü Berk Atan’ın üstlendiği dizide geçtiğimiz haftalarda Bülent Şakrak ve Feyza Işık kadroya katılmıştı.

