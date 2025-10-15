TRT 1'in sevilen dizilerinden Gönül Dağı'nda şoke eden ayrılık: Sevilen oyuncunun hikayesi bitti veda ediyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. Dizinin sevilen oyuncularından biri yapıma veda ediyor.
TRT 1 ekranlarının fenomen yapımlarından Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ederken sürpriz bir ayrılık haberi geldi.
Bu sezon karakterin çocuklarının da senaryoya dahil olmasıyla hikaye genişlemişti ancak senaryodaki değişiklikle birlikte oyuncunun diziden ayrılması kesinleşti.
Başrolünü Berk Atan’ın üstlendiği dizide geçtiğimiz haftalarda Bülent Şakrak ve Feyza Işık kadroya katılmıştı.
Geçtiğimiz şubat ayında diziye Süleyman Kaya karakteriyle dahil olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, birkaç bölüm sonra diziden ayrılacak.