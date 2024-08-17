Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş evinde baygın bir şekilde bulunmuş ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbaş entübe edilmişti. Entübe edilen usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş, vefatının ardından vasiyeti ile gündeme geldi. Sayısız film ve dizide rol alan usta oyuncunun vasiyetinde "Ölürsem sakın yapmasınlar" diyerek bir çağrı yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca mirasını kime bırakacağı da öğrenildi. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ne? İşte Aydemir Akbaş'ın hayatına dair merak edilenler...
Daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseri tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş’ın geçtiğimiz aylarda hastalığı nüksetmişti.
Kanseri birçok kez atlatan Akbaş’tan dün akşam kötü haber geldi.
Yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
Vasiyeti ortaya çıktı
50 yılı aşan oyunculuk kariyerinde elde ettiği mal varlığını kime bırakacağı merak konusu olan Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Yaklaşık bir yıl önceki röportajında Hürriyet’e konuşan Akbaş çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Umarım uykumda ölürüm'
Aydemir Akbaş hastalığını öğrendiğinde hemen ameliyat olmak istediğini çünkü yaşamayı sevdiğini açıkladı. Ölüm korkusu olduğunu belirten Akbaş, “Ölümden çok korkuyorum. Umarım uykumda ölürüm” dedi.
'Kedilerime iyi bakın'
Akbaş vefat ettikten sonra kedilerine iyi bakılmasını istedi.
'Hayatımı film yapmayın'
Akbaş, söz konusu röportajında hayatının film olmasını istemediğini açıkladı. Nedenini ise “Sakın hayatımı film yapmasınlar çünkü doğrusunu çekemezler” sözleriyle belirtti.
Mirasını kime bırakacak?
Akbaş'ın vasiyetinde en dikkat çeken ifadeler ise mirasını kime bırakacağı oldu.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Aydemir Akbaş, 2021 yılında yaptığı açıklamada mal varlığına ilişkin 'Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray Cemiyeti'ne bağışlayacağım. Önce yakınlarıma bakacağım ihtiyacı olan var mı diye, ona göre karar vereceğim' ifadelerini kullanmıştı.
Aydemir Akbaş kimdir?
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi.
Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.
Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalışan sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" adlı oyunlarda rol aldı.
Urfa'nın Suruç ilçesinde 1960'ta askerlik görevini tamamlayan Akbaş, daha sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosuna katıldı.
127 filmde rol aldı
Çoğu komedi olmak üzere 127 filmde rol alan Akbaş, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.
Joseph Kesselring'in 1939'da kaleme aldığı "Arsenic and Old Lace" oyunundan Fırat Zobu tarafından senaryolaştırılarak, 1974-1975'te TRT 1'de izleyiciye sunulan "Ahududu" dizisinde de rol alan sanatçı, 2013'te ise "Altındağlı" dizisinde yer aldı.
Oyunculuğun yanı sıra senaryo da yazan Akbaş, 33 filmin senaryosuna imza attı.
Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle adım atan usta oyuncu, filmden önce 31 Mart 1964'te "Keşanlı Ali Destanı"nın ilk tiyatro gösteriminde hem sahne amirliği yaptı hem de "Sipsi Selim" karakterine hayat verdi.
Aydemir Akbaş, 1968'de Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda sahnelenen "7 Kocalı Hürmüz" oyununda rol aldı.
Başarılı oyuncu, 1969'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. "Nikah Kağıdı" ile "Düşenin Dostu" oyunlarında rol alan Akbaş, birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.
Sanatçı, 1974'te Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Yılmaz Güney filmlerinde de oynadı. Sonraki yıllarda ise İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaptı.
"Kolpaçino" serisindeki rolüyle sevildi
"Düş Yakamdan Osman" filmiyle 1987'de yönetmenliğe başlayan Akbaş Şafak Sezer ile "Kolpaçino" film serisi ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" filminde de sinemaseverlerle buluştu.
Aydemir Akbaş, 2016'da "Alemde 1 Gece", 2022'de "Sünnet Çocuğu" ve 2023'te "Kolpaçino 4 4'lük" filmlerinde izleyicinin karşısına geçti.
İlk kez 1964'te tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile evlenen sanatçı, iki kez boşandığı eşi ile üç kez evlendi.