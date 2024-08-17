Başarılı oyuncu, 1969'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. "Nikah Kağıdı" ile "Düşenin Dostu" oyunlarında rol alan Akbaş, birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.





Sanatçı, 1974'te Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Yılmaz Güney filmlerinde de oynadı. Sonraki yıllarda ise İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaptı.



