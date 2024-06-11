Uzman isim uyardı: Vaka sayıları artıyor kurbanlıklarla yurda dağılıyorlar

Eve gittiklerinde üzerlerini kontrol etmeleri gerek. Bizim üzerine basarak söylediğimiz bir diğer husus da, eğer üzerlerine kene yapışmışsa mutlaka kendileri çıkartmamalı. Hastane ortamında çıkarılmasının çok değerli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.