Uzman isim uyardı: Vaka sayıları artıyor kurbanlıklarla yurda dağılıyorlar

Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başlayan kene ısırmaları ölüme yol açıyor. Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybederken 35 kişinin tedavisi sürüyor. Türkiye genelinde ise şu anda hasta sayısının yaklaşık 300 kişi. Uzmanlar vaka sayılarında artış yaşanacağını belirtti. Kurban Bayramı nedeniyle kenelere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. İlhan Çetin, neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı.
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye geneli güncel vaka sayıları hakkında bilgi vererek KKKA hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Çetin, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı Türkiye'de nisan ayı ile vakalar başlar ve artarak ekim ayına kadar devam eder.
Haziran ve temmuz ayı genelde vakaların en fazla olduğu dönemdir. Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila bin 200 vaka oluyor.
Şu an için Sivas'ta 35 civarında vaka sayımız var. Ne yazık ki, 3 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş durumda.
Özellikle iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde vaka sayılarında artış bekliyoruz.
‘KKKA HASTALIĞI TEDBİR ALINDIĞINDA ÖNLENEBİLİR'
Prof. Dr. Çetin, "Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sahada çalışırken üzerlerine kene yapışmaması için alacakları birtakım tedbirler var.
Eve gittiklerinde üzerlerini kontrol etmeleri gerek. Bizim üzerine basarak söylediğimiz bir diğer husus da, eğer üzerlerine kene yapışmışsa mutlaka kendileri çıkartmamalı. Hastane ortamında çıkarılmasının çok değerli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.
KURBAN ALIMLARINDA DİKKAT
Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kenelere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Çetin, "Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıya doğru hayvan taşımacılığı ve satışı için gidildiğini biliyoruz. Bu noktada hayvanları götüren insanların mutlaka tedbir alması, hayvanlarını kontrol etmesi gerekiyor.
Hayvan satın alan insanların da hayvanın üzerinde kene olup olmadığını kontrol ederek almaları gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra kurban kesiminde de hasta hayvanların kanından eldeki açık yaralardan virüs girebiliyor. Bunun için de mutlaka eldiven kullanarak işlemlerin yapılmasını ve hijyene dikkat edilmesini önemseyip öneriyoruz" ifadelerini kullandı.