Uzmanlar uyarıyor! çocuklar arasında hızla yayılıyor: Şekli aynı oyuncak gibi

“USB sanmayın, e-sigara olabilir”

Türkiye’de yasalar elektronik sigaraların ithalatını ve kapalı alanlarda kullanımını yasaklasa da bu ürünlere ulaşmak hâlâ oldukça kolay. Prof. Dr. Salepçi, e-sigaraların USB ya da oyuncak görünümünde olması sebebiyle fark edilmesinin zorlaştığını belirterek aileleri ve öğretmenleri daha dikkatli olmaya çağırdı.