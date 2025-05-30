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Uzmanlar uyarıyor! çocuklar arasında hızla yayılıyor: Şekli aynı oyuncak gibi

Uzmanlar uyarıyor! çocuklar arasında hızla yayılıyor: Şekli aynı oyuncak gibi

10:3130/05/2025, Cuma
DHA
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Türkiye'de 13-15 yaş grubunun yüzde 20'si elektronik sigara kullanıyor. Uzmanlar akciğer tahribatı, nikotin bağımlılığı ve fark edilmeyen tehlikelere karşı aileleri uyarıyor. İşte E-Sigaranın zararları...

Gençler arasında elektronik sigara alarmı

Elektronik sigara kullanımı Türkiye’de gençler arasında hızla yayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, 13-15 yaş grubundaki gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığını açıklayarak aileleri ciddi şekilde uyardı. USB bellek ya da oyuncak gibi tasarlanmış bu cihazların kokusuz olması da kullanımın fark edilmesini zorlaştırıyor.

Sigaranın kılığına giren ölüm: e-sigara

Prof. Dr. Salepçi, elektronik sigaraların masum göründüğünü ama oldukça tehlikeli olduğunu vurguladı. Her yıl 8 milyondan fazla insanın tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Salepçi, bu ölümlerin 7 milyonunun doğrudan içici, 1,3 milyonunun ise pasif içici olduğunu ifade etti.


Lise çağında bağımlılık riski artıyor

Türkiye’de lise ve üniversite çağındaki gençlerin yüzde 16-20’si elektronik sigara kullanıyor. Bu oran dünya genelinde de benzer seviyelerde. Özellikle aromalı ve renkli tasarımlarla pazarlanan ürünler, gençlerin ilgisini çekiyor. Salepçi, gençlerin çoğunun “cool” görünmek için bu alışkanlığa başladığını belirtti.

Akciğerlerde kalıcı hasar bırakıyor

Salepçi, elektronik sigaraların içeriğindeki kimyasalların yüksek ısıya maruz kaldığında kansere yol açabilecek maddelere dönüştüğünü, özellikle akciğer dokusunda geri dönüşü olmayan hasarlara neden olduğunu belirtti. E-sigara kullanımının solunum yetmezliğini tetikleyebileceği de vurgulandı.

Nikotinli puff bar tehlikesi

Gençler arasında yaygın olan tek kullanımlık puff bar’ların içeriğinde yüksek miktarda nikotin bulunuyor. Bu ürünlerin ne kadar nikotin içerdiği belli olmadığından bağımlılık riski oldukça yüksek. Üstelik cihazların kokusuz oluşu ve şekli, ailelerin durumu fark etmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.


“USB sanmayın, e-sigara olabilir”

Türkiye’de yasalar elektronik sigaraların ithalatını ve kapalı alanlarda kullanımını yasaklasa da bu ürünlere ulaşmak hâlâ oldukça kolay. Prof. Dr. Salepçi, e-sigaraların USB ya da oyuncak görünümünde olması sebebiyle fark edilmesinin zorlaştığını belirterek aileleri ve öğretmenleri daha dikkatli olmaya çağırdı.

ABD’de ölümler, Türkiye’de yatışlar

2019 yılında ABD’de elektronik sigara kaynaklı ani solunum sıkıntısı nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de aynı şikâyetlerle göğüs hastalıkları servislerine başvuran gençlerin sayısı artıyor. Elektronik sigaraların içerisine eklenen E vitamini gibi katkı maddeleri ölümcül akciğer hasarlarına yol açabiliyor.


#E Sigara
#Elektronik Sigara
#Sağlık
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