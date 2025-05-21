2025 yaz tatili ne zaman? Karne hangi gün alınacak ve okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2025 MEB tatil takvimi

Yaz tatilinin yaklaşmasıyla öğrencilerin heyecanı da artmaya başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne için gün sayarken, tatil takvimi de sorgulanan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde yer alan bilgilere göre okulların kapanmasına bugün itibarıyla 30 gün var. Yaz tatiline bir ay kalmışken, sınav çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Peki karne hangi gün alınacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? İşte MEB tatil takvimi.

1 /8 Milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma geçti. Okulların kapanmasına bir aylık süre kalırken, öğrenciler karne notlarını arttırmak için final sınavlarına tüm hızıyla hazırlanıyor. Çalışmalar sürerken, bir yandan da tatil planları yapılmaya başlandı. Karnelerin alınacağı güne 30 gün kala öğrenciler ve veliler yaz tatilinin tam olarak ne zaman başlayacağını ve biteceğiniz sorguluyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takviminde ise tarihler net şekilde yer alıyor. İşte yaz tatiline kalan süre ve detaylı bilgiler.

2 /8 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025? Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından net bir dille cevaplandı. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

3 /8 OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI? Okulların kapanmasına 21 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 30 gün kaldı. 20 Haziran tarihinde okullar kapanacak ve yaz tatili resmen başlamış olacak.

4 /8 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Takvimi'ne göre okullar yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

5 /8 YAZ TATİLİ ERKEN Mİ BAŞLAYACAK KURBAN BAYRAMI TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?

Bakan Tekin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili net konuştu. 'Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?' sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, 'Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda. Öyle bir planlama yok. Birkaç gün olsa tartışılabilir. Ama 2 haftalık bir süreç var.' dedi.





6 /8 Geçtiğimiz haftalarda da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların bu yıl erken kapanacağı ve Kurban Bayramı ile birleşeceğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, 'Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada bulunuyor.' ifadelerini kullandı.





7 /8 MEB RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DE DUYURDU MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."









