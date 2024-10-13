Yargı paketi ile ilgili merak edilen konular arasında 9. yargı paketi maddeleri ve yeni yargı paketi içeriği yer almaktadır. Paket, çeşitli yasal düzenlemeler ve değişiklikleri içerir. Vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri ise 9. yargı paketinde ceza indirimi var mı? şeklinde. Bu yeni düzenlemelerle beraberlik adalet sistemi esaslı üretimin yapılması hedefleniyor. Peki 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi, Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişiklikler öngören kapsamlı bir yasal düzenlemedir. Bu paket, adaletin daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir hale gelmesi amacıyla hazırlanmıştır. Peki 9. Yargı paketi ceza indirimi var mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri nelerdir?
9. Yargı Paketi'nin içeriği arasında ceza hukuku, ceza infaz sistemi, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, Türk Medeni Kanunu gibi birçok alanda düzenlemeler bulunmaktadır. Paket, adalet sistemindeki bazı sorunları çözmeyi hedeflediği gibi, aynı zamanda yeni suç tiplerine yönelik düzenlemeler de içermektedir. Peki 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı paketi maddeleri nelerdir, ceza indirimi var mı?
Ceza indirimi konusu ise 9. Yargı Paketi'nde sıkça merak edilen konuların başında gelmektedir. Paket kapsamında bazı suçlarda ceza indirimleri öngörülse de, genel bir ceza indirimi uygulaması bulunmamaktadır. Ceza indirimleri, genellikle suçun niteliği, sanığın geçmişi ve pişmanlığı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. 9. Yargı paketi ceza indirimi var mı?
9. Yargı paketi nedir, düzenlemede neler var, kapsamı ne olacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." dedi.
Bakan Tunç, TBMM’de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını söyledi.
Bakan Tunç, belgenin bir yıllık bir çalışmanın sonucunda, yargı camiası ve vatandaşlardan gelen görüşler doğrultusunda oluşturulduğunu belirtti. Belgede ceza adalet sisteminin etkinliğini tahkim edecek önemli düzenlemelerin olacağını vurgulayan Bakan Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak. Bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar Meclis'in gündemine gelecek." bilgisini verdi.
Bakan Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.''
Kadın cinayetlerindeki artış konusunda ise Bakan Tunç, şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili, kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik işlenen suçlar diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti önceki yasama döneminde. Bunları daha etkin uygulanma noktasındaki çabalarımızı da sürdürmenin gayreti içinde olacağız." diye konuştu.
Adalet Bakanı Tunç, adli kolluk ve idari kolluğun ayrılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine "Tabii yıllardır ülkemizde tartışılan bir konu. Seçim beyannamemizde de buna yönelik bir hüküm var. Yargı reformu belgelerinde de yerini almıştı. Bu konudaki değerlendirmeleri önümüzdeki süreçte Meclis grubumuzla birlikte gerçekleştiririz. Bu noktada hangi karar verilecekse özellikle adli kolluğun daha etkin yürütülebilmesi açısından faydalı olacağına ilişkin seçim beyannamemizde milletimize bir vaadimiz var. Bu konunun değerlendirilmesini hem merkez yönetim kurulumuz hem de meclis grubumuz hep birlikte değerlendirip bir sonuca ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.
9. yargı paketi ne zaman çıkacak?
TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisine 2 Ekim Çarşamba günü başladı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek. 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.
9. yargı paketi maddeleri, içeriği neler?
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Pakette yer alacak diğer düzenlemeler şöyle: Rekabet Kurumu'nun yapı ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı teklif çalışılıyor. Sıfır karbon ayak izi ve aynı zamanda sıfır atık projesine ilişkin düzenlemelerin yer alacağı paket Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
Cumhurbaşkanlığına bağlı Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin teklifle ilgili çalışmalarda da sona gelindi.