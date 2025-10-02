Yeni Şafak
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyon yattı mı, ne zaman ödenecek?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: Adalet Bakanlığı 99 bin 500 TL promosyon yattı mı, ne zaman ödenecek?

09:592/10/2025, Perşembe
Adalet Bakanlığı personelinin merakla beklediği promosyon ihalesi sonuçlandı. Yapılan anlaşmaya göre Vakıfbank, yaklaşık 200 bin çalışana tek seferde 99 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak. Promosyon ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolü kapsamında çalışanlara 99 bin 500 TL ödeme yapılacak. Promosyon peşin ve eksiksiz olarak yatırılacakken, şartları karşılayan personele faizsiz nakit avans desteği de sağlanacak. Çalışanların gözü ise ödeme tarihine çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, hangi tarihte hesaplara geçecek?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU YATTI MI 2025?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 30 Eylül itibariyle yapılacak. Bakanlık çalışanları, ödemelerin yatıp yatmadığını Vakıfbank aracılığıyla sorgulayabilecek. İnternet bankacılığı üzerinden hesap numaraları ve şifreleri ile giriş yapan kullanıcılar, ödemelerinde son durumu gelen transferler üzerinden görüntüleyebilir.

Alternatif olarak internet bankacılığı veya telefon bankacılığıyla sorgulama işlemi yapabilirler. Hak sahipleri, 0850 222 0724 aracılığıyla müşteri hizmetlerine bağlanarak ödemelerini kontrol edebilirler.

PROMOSYONA EK FAİZSİZ NAKİT AVANS FIRSATI

Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı çalışanlarının yanı sıra Emniyet çalışanlarına da bu yıl promosyon ödemesi yapılacak. EGM promosyon ihalesi sonuçlandıktan sonra emniyet çalışanlarına ödenecek promosyon tutarı belli olacak. Benzer şekilde TRT çalışanları da bu yıl promosyon ödemesinden yararlanacak. Özel bankalar ve kamu bankaları ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı banka promosyonlarını aylık olarak güncelliyor. Güncel promosyon tutarları bankaların resmi web sayfaları üzerinden duyuruluyor.

