Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) başvuru takvimi açıklandı. MEB Akademik Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Peki AGS sınavı ne zaman? AGS'de kaç soru sorulacak, sınav kapsamı nasıl olacak, puan hesaplaması nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) bu yıl ilk kez düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademik Giriş Sınavı başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
AGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) iki oturum halinde 13 Temmuz'da uygulanacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
AGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?
Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.
AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.