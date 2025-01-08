Sağlık ocağında muayene olmak isteyen kişilerin merak ettiği konular arasında sağlık ocağı çalışma saatleri yer alıyor. Türkiye genelinde aile hekimleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 5 günlük bir greve başladı. Peki, bugün Aile hekimleri grevde mi? 8 Ocak Çarşamba Sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? İşte güncel Sağlık Ocağı çalışma saatleri...
Aile Hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemlerine devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan grev kapsamında, 8 Ocak Çarşamba günü de Aile Sağlık Merkezleri'nde hizmet verilip verilmediği araştırılıyor
Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı?
Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimleri, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Aile hekimlerine destek vermek amacıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle iş bırakacak.
Üçüncü kez grev kararı alan Aile Hekimleri, yönetmeliğin iptali için harekete geçti. Talepleri arasında, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından karşılanması, her hekime kayıtlı hasta sayısının 2 bini geçmemesi ve sağlıkta şiddet yasasının daha da güçlendirilmesi bulunuyor.
BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ?
Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek olan bu eylem, 6 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Daha önce de iki kez iş bırakan aile hekimleri, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından sağlamasını istiyor. Talepler arasında hekim başına 2 bin vatandaşı aşmayacak hastanın kayıtlı olması ve sağlıkta şiddet yasasının güçlendirilmesi de yer alıyor.
SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ
Normal zamanda yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Sağlık Ocakları Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
Sağlık Ocağı açılış saati: 08.00
Sağlık Ocağı kapanış saati: 17.00
Sağlık Ocakları yurt genelinde saat 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.30 - 13.30 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)
Fakat bazı illerde aile hekimliği öğle arası 12:00 - 13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. İlgili sağlık merkezini arayarak çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.