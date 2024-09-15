AÖF kayıt yenileme işlemi, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrencilerin belirli bir dönem içerisinde gerçekleştirmesi gereken önemli bir adımdır. Anadolu Üniversitesi'nin duyurduğu takvime göre, 5 gün sürecek olan bu işlem, öğrencilerin ders seçimi ve ödemelerini yapmalarını sağlar. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?
AÖF kayıt yenileme işlemi, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrencilerin belirli bir dönem içerisinde gerçekleştirmesi gereken önemli bir adımdır. Anadolu Üniversitesi'nin duyurduğu takvime göre, 5 gün sürecek olan bu işlem, öğrencilerin ders seçimi ve ödemelerini yapmalarını sağlar. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme süreci, eğitimlerine devam edebilmeleri için önemli bir adımdır. AÖF kayıt değiştirme işlemleri, takvim yılına göre yalnızca 5 gün sürecektir. İşte kayıt yenileme süreciyle ilgili ayrıntılar:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme sürecinin ayrıntıları paylaşıldı. Anadolu Üniversitesinde 2024-2025 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası” 23-27 Eylül 2024 tarihleri, 00:15 – 23:59 saatleri arasında Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; " Öğrencilerin ders seçmeden önce “http://www.anadolu.edu.tr” internet adresinden birimin internet sayfasında yer alan kayıtlara ilişkin duyuruları, “Anadolu Bilgi Paketi (ABP)”ndeki (http://abp.anadolu.edu.tr) birimiyle ilgili bilgiler ile alması gereken dersleri ve “Karteks” dökümünü de inceleyerek derslerdeki başarı durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca öğrenci “Not Durum Belgesi (Transkript)”nde yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında “Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır.
Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak istendiğinde sistemde “Yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçeyle birlikte ilgili birime (Dekanlığına/Müdürlüğüne) e-mail göndermesi gerekir.
AÖF kayıt tarihlerinden sonra “Yerine” işlemi için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ğrencinin ders seçimini tamamlamadan önce ANASİS’teki olası uyarıya dikkat etmesi, sistemde uyarı yoksa “Durumu”na ve “Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak kaydını onaylaması ve ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe e-mail göndermesi gerekir.
AÖF Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
Ödeme İşlemi : Kayıt yenileme yapabilmek için öncelikle AÖF sistemi yaparak giriş ücreti ücretinizi ödemeniz gerekiyor. Ödemeler, anlaşmalı çözümler aracılığıyla ya da internet bankacılığı kullanılarak yapılabilir.
AÖF Ders Seçimi : Harç ödemesi yapıldıktan sonra, AÖF sistemine giriş yaparak ders seçimini gerçekleştirmelisiniz. Seçtiğiniz derslerden sorumlu olamazsınız, bu nedenle ders seçimlerinizi yapmanız önemlidir.
AÖF Kayıt Yenileme Onayı : Ders seçimi ve ödeme işlemlerinin yapılmasının ardından, kayıt yenileme işleminiz otomatik olarak dikkate alınır.