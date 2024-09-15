Ayrıca öğrenci “Not Durum Belgesi (Transkript)”nde yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında “Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır.

Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak istendiğinde sistemde “Yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçeyle birlikte ilgili birime (Dekanlığına/Müdürlüğüne) e-mail göndermesi gerekir.