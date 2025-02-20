ANKARA VE İSTANBUL PİDE FİYATLARI 2025: Sade, susamlı ve yumurtalı ramazan pidesi ne kadar?

SADE, SUSAMLI, YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?





İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında ramazan pidesi ile ilgili görüşmeler sonuçlandı. İstanbul'da ramazan pidesi fiyatlarının belirlendiği görüşmelerde 250 gram sade ramazan pidesinin 20 lira, 370 gram sade pidenin 30 lira olmasına karar verildi.





Fiyatları açıklayan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Bu yıl 250 gram pidemiz 20 lira, 370 gram sade pidemiz 30 lira, kilogram fiyatı 81 lira, yumurtalı ve susamlı 370 gram pidemiz de 40 lira olarak belirlendi. Bu şekilde satışa, halkımıza sunacağız. Geçen yıl pidemiz 340 gramdı, bu yıl 370 gram olarak 30 liraya satılacak. Az evvel ifade ettiğim gibi 250 gram geçen yıl 15 liraydı, bu yılda 20 lira olmuş olacak.





Ama halkımız daha çok yüksek pideyi tercih ediyor. Düşük gramajlı pide biraz daha kuru olabiliyor. En çok satılacak pide 370 gram, 30 lira olarak düşünüyoruz. Ortalama oran olarak verdiğimizde yüzde 33 seviyesinde bir artış söz konusu olmuş oluyor. Geçen yıl 60 liraya sattığımız pidenin kilogram fiyatını bu yıl 81 lira olarak güncelledik. Ortalama artış miktarı yüzde 33 seviyesine denk geliyor. Düşük bile kalıyoruz ama tabii bu ürünü de üretmemiz, satmamız gerekiyor.





Fiyatının da uygun olduğunu düşünüyoruz. Çok yüksek, çok fahiş fiyatta öngörmedik. Düzgün bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Düzgün, kaliteli pideleri yapıp, halkımıza sunacağız. Düzgün fiyata da satmış olacağız" ifadelerini kullandı.