ANKARA VE İSTANBUL PİDE FİYATLARI 2025: Sade, susamlı ve yumurtalı ramazan pidesi ne kadar?

1 Mart 2025 tarihinde Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Ramazan öncesinde ise İstanbul ve Ankara'da pide fiyatları belli oldu. Peki bu yıl sade, susamlı ve yumurtalı pide fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda 250 gram ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyatları açıklayan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Bu yıl 250 gram pidemiz 20 lira, 370 gram sade pidemiz 30 lira, kilogram fiyatı 81 TL, yumurtalı ve susamlı 370 gram pidemiz de 40 TL olarak belirlendi" dedi.
SADE, SUSAMLI, YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?
İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında ramazan pidesi ile ilgili görüşmeler sonuçlandı. İstanbul'da ramazan pidesi fiyatlarının belirlendiği görüşmelerde 250 gram sade ramazan pidesinin 20 lira, 370 gram sade pidenin 30 lira olmasına karar verildi.
Fiyatları açıklayan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Bu yıl 250 gram pidemiz 20 lira, 370 gram sade pidemiz 30 lira, kilogram fiyatı 81 lira, yumurtalı ve susamlı 370 gram pidemiz de 40 lira olarak belirlendi. Bu şekilde satışa, halkımıza sunacağız. Geçen yıl pidemiz 340 gramdı, bu yıl 370 gram olarak 30 liraya satılacak. Az evvel ifade ettiğim gibi 250 gram geçen yıl 15 liraydı, bu yılda 20 lira olmuş olacak.
Ama halkımız daha çok yüksek pideyi tercih ediyor. Düşük gramajlı pide biraz daha kuru olabiliyor. En çok satılacak pide 370 gram, 30 lira olarak düşünüyoruz. Ortalama oran olarak verdiğimizde yüzde 33 seviyesinde bir artış söz konusu olmuş oluyor. Geçen yıl 60 liraya sattığımız pidenin kilogram fiyatını bu yıl 81 lira olarak güncelledik. Ortalama artış miktarı yüzde 33 seviyesine denk geliyor. Düşük bile kalıyoruz ama tabii bu ürünü de üretmemiz, satmamız gerekiyor.
Fiyatının da uygun olduğunu düşünüyoruz. Çok yüksek, çok fahiş fiyatta öngörmedik. Düzgün bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Düzgün, kaliteli pideleri yapıp, halkımıza sunacağız. Düzgün fiyata da satmış olacağız" ifadelerini kullandı.
‘HER AY UNA ZAM GELMESİNDEN ÖTÜRÜ FIRINCILAR OLARAK MAĞDUR OLUYORUZ'
Fiyatları değerlendiren fırıncı Mustafa Şahin, "Gelen pide tarifeleri, fiyatları bizi memnun etmedi açıkçası. Çünkü maliyetleri oldukça arttı. 370 gram pide 30 lira olduğu söyleniyor. Bizi bugünün şartlarında tatmin etmiyor. O yüzden 40-45 lira civarı bekliyorduk. Aslında ekmeğe de aynı şekilde, ekmek şu an 12 buçuk lira, bazı bölgelerde 15 lira oldu. Ama 200 gram ekmek 12 buçuk lira. Elektrik, doğal gaza gelen zamlar, una gelen zamlar. Her ay una zam geliyor. Bugün pide, un fiyatı açıklanmış 960 lira. Bir çuval un 960 lira olduğu için ekstra bir maliyet oluyor.
Fırıncılar olarak biz mağduruz bu konularda. Evet, halk ucuz pide yesin, ucuz ekmek yesin. Biz onun peşindeyiz, ama bizim ham maddemiz olan unun fiyat artışını durdurursalar, halka biz de ucuz ekmek, ucuz pide satma imkanı bulacağız. Her ay zam gelmesinden ötürü fırıncılar olarak mağdur oluyoruz. Vatandaşlarımız ile karşı karşıya geliyoruz. Pide zamları olacak ve biz yine vatandaşla karşı karşıya geleceğiz. O yüzden en önemlisi burada ana maddemiz olan un, maya, tuz gibi. Bunlara bir önlem alırlarsa bizim için daha iyi olur. Biz zam yapma peşinde değiliz. Bizim burada maliyetimiz arttıkça, biz mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz. Halk olarak, ben de halktan yanayım. Vatandaşlarımız olmasa biz de burada olmayız. Biz de vatandaşlarımızı memnun etme peşindeyiz. Elimizdeki ürünlerimiz makul bir fiyata satmayı hedefliyoruz. Fırıncılar kanununda 7 günde 24 saat çalışmak var. Ana maddemiz un olduğu için una bir çözüm getirirseler, biz burada halka daha ucuz ekmek, daha ucuz ürünler yedirebiliriz" dedi.
'MAHALLE FIRINI OLDUĞUMUZ İÇİN GRAMAJINI FAZLA YAPACAĞIZ'
Fiyat listelerinin henüz kendisine ulaşmadığını söyleyen fırıncı Ali Kaya, "Liste henüz elimize gelmedi ama listeler yine fiyat olarak aynı olur. Biz mahalle arası fırın olduğumuz için biraz gramajını fazla yapmayı düşünüyoruz. Çünkü sabit müşterimiz bizim hep aynı. Gelen geçen müşteriye tabi olmadığımız için çok eski bir fırınız. Tasarruf edip, vatandaşın yararına hizmet yapmayı düşünüyoruz. Uyan olacak, uymayan olacak. Bizim gibi vatandaşın yararına olan fırınlar muhakkak ki çıkacak. 250 gram ise 300 gram olarak biz yapabiliriz. Fiyatta çünkü oynama şansımız yok, sıkıntı oluyor. Ama gramajlarını yüksek tutup vatandaşın menfaatine elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Müşteri olarak düşünürseniz, halkın alım gücü zayıf, zaten alamaz. Ama esnaf olarak düşünürseniz maliyetler çok yüksek. Belki kurtaracak, belki kurtarmayacak. Ama bu Ramazan ayı olduğundan, para kazanmaktan daha ziyade bunun önemini, anonim bir şey olduğunu, senelerden gelen bir çocukluğumuzdan, dedelerimizin, atalarımızın yaptığı bir kültür olarak bakacağız. Para kazanmak amaçlı yapmayacağız" ifadelerini kullandı.