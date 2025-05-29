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AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

10:5129/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören binlerce öğrenci için bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Not ortalamasına yüzde 70 etkisi olan bu sınavların ardından, öğrenciler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başarısız olanlar için yaz okulu fırsatı sunulurken, sınav sonuçları ise AÖF’ün resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar Dönemi sınavlarıyla birlikte öğrenciler için kritik bir dönem sona erdi. Not ortalamasının büyük kısmını oluşturan bu sınavların ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. AÖF sınav sonuçları, öğrenci otomasyonu üzerinden e-Devlet veya şifreli girişle öğrenilebilecek. Peki, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Yaz okulu süreci nasıl işleyecek? Tüm merak edilenler haberimizde...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden en az 2 hafta sonra erişime açılıyor. Anadolu Üniversitesi’nden resmi bir sonuç tarihi açıklanmadı.

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak. Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

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