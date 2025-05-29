AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI: AÖF final sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Bahar Dönemi sınavlarıyla birlikte öğrenciler için kritik bir dönem sona erdi. Not ortalamasının büyük kısmını oluşturan bu sınavların ardından, öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. AÖF sınav sonuçları, öğrenci otomasyonu üzerinden e-Devlet veya şifreli girişle öğrenilebilecek. Peki, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? Yaz okulu süreci nasıl işleyecek? Tüm merak edilenler haberimizde...