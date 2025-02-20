Asker ailesi ve asker çocuğu yardımı nedir, nasıl ve ne kadar alınır?

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. Peki asker ailesi parası nasıl ne kadar alınır? Başvuru için istenen belgeler nelerdir? Asker çocuğu yardımı ne kadar? İşte asker ailesi ve asker çocuğu yardımına ilişkin merak edilenler.

1 /10 Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir.

2 /10 Asker ailesi yardımı kimlere verilir? Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.

3 /10 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişi Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir mi? 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kişi aynı zamanda Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.

Asker Ailesi Yardımına başvuru yapabilmek için gerekli belgeler nelerdir? Başvuran kişinin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı. Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.

4 /10 Asker Ailesi Yardım ödemesi ne kadardır? Aylık 800 TL olmak üzere 2 ayda bir 1600 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.

Asker Ailesi Yardımı kapsamında ne kadar süre ödeme alabilirim? Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı kapsamında ödemeler askerlik süresince devam etmekte olup en fazla altı aydır.

5 /10 Asker Ailesi Yardımı kapsamında geriye dönük ödeme alabilir mi? Asker Ailesi Yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir.

Asker Ailesi Yardımı kapsamında başvuru yaptım ancak sonuçlanmadı nedeni ne olabilir? Başvurunun sonuçlanabilmesi için asker olan kişinin, askerlik durumuna ilişkin bilginin (sevk tarihi, katılım tarihi vb.) Milli Savunma Bakanlığı veri tabanından alınabiliyor olması gerektiğinden, değerlendirme zaman alabilmektedir.

6 /10 Asker Çocuğu Yardımına kimler müracaat edebilir? Asker Çocuğu Yardım Programına başvuru, Asker Ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır.

7 /10 Asker Çocuğu Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir? İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

8 /10 Asker Çocuğu Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır? Asker Çocuğu Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 350 TL olmak üzere her iki ayda bir 700 TL tutarında düzenli nakdi ödeme yapılır.

9 /10 Asker Çocuğu Yardımından kimler faydalanabilir? Bu yardımdan kişi üzerinde sosyal güvence olmama durumunda, babası askerlik vazifesini yerine getirmekte olan, 18 yaşını doldurmamış, bekâr olan, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) yararlanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmayan, diğer kurumlardan asker yardımı adı altında yardım almayan, fayda sahibi kapsamında 2022 aylığı almayan ve muhtaçlık durumuna göre mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişiler faydalanabilmektedir.