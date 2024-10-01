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BİM'de bugün satışta! 1-4 Ekim Salı ve Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışta olacak?

BİM'de bugün satışta! 1-4 Ekim Salı ve Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışta olacak?

09:251/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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BİM market Ekim ayı ilk aktüel katalogları yayımlandı. BİM, 1 Ekim 2024 Salı gününden itibaren raflarda yerini alacak yeni indirimli aktüel kataloğunu paylaştı. Bu hafta salı, çarşamba ve cuma günü alışveriş severlerle buluşacak uygun fiyatlı ürünlerle sepetler dolup taşacak. Tefal Düdüklü Tencere, Krep Tava, Emsan Kek Kalıbı, 3'lü Saklama Kabı Seti gibi birçok öne çıkan ürün raflarda yerini alacak.

BİM 1 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU


Dibek Kahvesi 200 g 39,50 TL

Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 21,50 TL

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 g 72,50 TL

Tadelle Çikolatalı Gofret 5x35 g 49 TL

Schgotten Vanilya Kremalı Kakao Bisküvili Sütlü Çikolata 100 g 45 TL

Wafer Master Fındık Kremalı Rulo Gofret 216 g 39 TL

Belizi Kurabiye Hamuru 79,50 TL







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#bim aktüel
#bim kataloğu

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