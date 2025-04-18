BİM 18 NİSAN 2025 AKTÜEL KATALOĞU: BİM'e neler geliyor?

BİM, bu hafta cuma günü, 18 Nisan’da satışa sunacağı kampanyalı ürünlerle dikkat çekiyor. Farklı kategorilerde uygun fiyatlarla kaliteli ürünler alıcıları bekliyor. Cuma günü, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL, 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık ise 1.790 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Evde kullanım için pratik ve şık seçenekler arasında yer alan 2 Litre kapasiteli Çelik Termos 579 TL, 3 Bardaklı Termos (500 ml) ise 549 TL’den satışa sunulacak. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, 12000 BTU’luk klima, serin bir ortam sağlamak isteyenler için 21.990 TL fiyatla raflarda yer alacak. Ayrıca, ulaşılabilir fiyatlarla eğlence ve teknoloji ürünleri de dikkat çekiyor. Kikscooter 13.990 TL, 4K Ultra HD Televizyon ise 21.900 TL’den alıcılarla buluşacak. Teknoloji severler için ise Kablosuz Klavye-Mouse seti 999 TL’ye, kablosuz kulaklıklar, telefon-tablet tutacağı, kablosuz şarj cihazları ve akıllı cep telefonları uygun fiyatlarla sunulacak.

1 /7 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Manyetik Eğitici Puzzle 649,00

Oyuncak Bebek 249

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8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990,00 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790,00 TL

Çelik Termos 579,00 TL











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Kickscooter 13.990,00 TL

55 İnç 4K Ultra Hd Google Tv 55V6B 21.900,00 TL

Kablosuz Klavye Mouse Set 999,00 TL

Telefon & Tablet Tutacağı 119,00 TL

Sürgülü Aspi̇ratör 1.350,00 TL

Tost Maki̇nesi̇ 2.150,00 TL















4 /7 Erzak Kabı 29,50

Küre Buz Kalıbı 21,50

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Kablolu Di̇key Süpürge 1.090,00 TL

Buharli Mop Çok Amaçlı Temi̇zleyi̇ci̇ 2.450,00 TL

Katlanabi̇li̇r Sarjli Damacana Pompasi 199,00 TL







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16 Parça Yemek Takımı 1.090.00 TL

Çubuk Blender 799.00 TL

Doğrayıcı 1.450.00 TL

Elektrikli Düdüklü Tencere 2.950.00 TL

Ankastre Set 8.950.00 TL











