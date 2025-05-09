Bu ay hangi şirket kaç TL temettü dağıtacak? 2025 Mayıs ayı güncel temettü takvimi

Mayıs ayı, temettü odaklı strateji izleyen yatırımcılar için yine hareketli geçiyor. Düzenli temettü geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için ödeme tarihleri ve hisse başına dağıtılacak temettü tutarları büyük önem taşıyor. Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren pek çok şirket, 2025 yılı Mayıs ayında kâr payı dağıtımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Hangi şirketin ne zaman ödeme yapacağı ve detaylara ilişkin bilgiler yatırımcıların yakın takibinde. Peki, Mayıs ayında hangi şirketler temettü verecek ve ödemeler ne zaman yapılacak? İşte 2025 Mayıs'ına ait güncel temettü takvimi ve tüm ayrıntılar...

1 /6 Borsa İstanbul’da temettü sezonu tüm hızıyla devam ediyor! Yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olan temettü ödemeleri, Mayıs ayının ikinci 2025 haftasında da dikkat çekiyor. Bu hafta hangi şirketlerin temettü dağıtacağı ve hangi hisselerin öne çıktığı merak konusu. Peki, Bu hafta hangi şirketler temettü verecek? İşte Mayıs ayı güncel 2025 temettü takvimi ve detaylar!

2 /6 MAYIS 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ Mayıs 2025'te Borsa İstanbul'da temettü (kâr payı) dağıtacak şirketlerin takvimi ve ödemeleri şu şekilde belirlendi;

3 /6 07 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS): Hisse başına 0,5100 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN): Hisse başına 0,0500 TL temettü ödemesi planlanıyor.

14 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler:

Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş. (ECILC): Hisse başına 1,4885 TL temettü ödemesi yapılacak. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT): Hisse başına 5,6667 TL temettü dağıtımı gerçekleştirilecek. Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS): Hisse başına 0,1275 TL temettü ödemesi planlanıyor.











4 /6 20 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO): Hisse başına 0,4250 TL temettü ödemesi yapılacak. 21 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA): Hisse başına 0,4080 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Ayen Enerji A.Ş. (AYEN): Hisse başına 0,2119 TL temettü dağıtımı planlanıyor. 26 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler: Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU): Hisse başına 1,6865 TL temettü ödemesi yapılacak. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA): Hisse başına 0,9114 TL temettü dağıtımı gerçekleştirilecek. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim, Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH): Hisse başına 0,1771 TL temettü ödemesi planlanıyor.















5 /6 27 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirket:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): Hisse başına 1,0829 TL temettü ödemesi yapılacak. 28 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Hisse başına 4,3628 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): Hisse başına 0,1870 TL temettü dağıtımı planlanıyor. 28 Mayıs 2025 tarihinde temettü dağıtımı yapacak şirketler: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL): Hisse başına 4,3628 TL temettü ödemesi gerçekleştirilecek. Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS): Hisse başına 0,1870 TL temettü ödemesi planlanıyor. Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): Hisse başına 5,8684 TL temettü dağıtımı yapılacak. Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN): Hisse başına 0,2821 TL temettü ödemesi yapılacak.















