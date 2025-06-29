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Bugün Hangi Maçlar Var? 29 Haziran 2025 Canlı Maç Programı ve Yayın Akışı

Bugün Hangi Maçlar Var? 29 Haziran 2025 Canlı Maç Programı ve Yayın Akışı

09:5329/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var?

Sporseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var diye merak edenler için, 29 Haziran 2025 Cumartesi canlı maç programı oldukça yoğun. Özellikle futbol ve voleybol tutkunları için birçok önemli karşılaşma ekranlarda olacak. Özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki heyecan verici maçlar dikkat çekiyor. Bugün hangi maçlar var diye soranlar için öne çıkan bazı karşılaşmalar şu şekilde:

Futbolseverlerin gözü bugünkü canlı maç programı üzerinde! Hangi karşılaşmaların oynanacağı, maçlar saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı büyük merak konusu. 29 Haziran 2025 Pazar günü, hem yerel liglerden hem de uluslararası arenadan birçok futbol mücadelesi ekranlara gelecek. Özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki heyecan verici maçlar dikkat çekiyor. Peki bugün kimin maçı var, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta hangi kanalda? İşte canlı maç programı.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

02:15 Panama 1-1 Honduras Concacaf Gold Cup Çeyrek Final

02:30 Orlando City 1-2 Cincinnati MLS Tuttur TV

05:15 Meksika 2-0 Suudi Arabistan Concacaf Gold Cup Çeyrek Final Concacaf Youtube

12:00 Albirex Niigata - Machida Japonya J.League Tuttur TV

12:00 Verdy - Kawasaki Frontale Japonya J.League Tuttur TV

13:30 Qingdao West Coast - Qingdao Hainiu Çin Süper Ligi Tuttur TV

14:00 Meizhou Hakka - Tianjin Jinmen Tiger Çin Süper Ligi Tuttur TV

15:00 AIK Stockholm - Göteborg İsveç Allsvenskan Tuttur TV

15:30 Haugesund - Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Tuttur TV

17:30 Varnamo - Elfsborg İsveç Allsvenskan Tuttur TV Futbol

18:00 Lyn Oslo - Asane Norveç 1. Ligi Tuttur TV

18:00 Molde - KFUM Oslo Norveç Eliteserien Ligi Tuttur TV

19:00 PSG - Inter Miami FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

23:00 Kanada - Guatemala Concacaf Gold Cup Çeyrek Final Concacaf Youtube

23:00 Flamengo - Bayern Münih FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

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