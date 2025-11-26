TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Konutlar, 1+1 55 m², 2+1 65 ve 2+1 80 m² tiplerinde olacak ve satış fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. TOKİ, 500 bin sosyal konutların il ve ilçelere göre dağılımını açıkladı. Çanakkale’de 3 bin 276 konut inşa edilecek. Peki Çanakkale’de TOKİ konutları nereye yapılacak, sosyal konutlar hangi ilçede var? İşte Çanakkale ilçeleri TOKİ konut yerleri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülecek proje kapsamında başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında yapılacak, konut teslimlerinin ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Proje kapsamında Çanakkale’de 3 bin 276 konut inşa edilecek. Peki Çanakkale’de TOKİ konutları nereye yapılacak, sosyal konutlar hangi ilçede var? İşte Çanakkale ilçeleri TOKİ konut yerleri.
Çanakkale’de TOKİ konutları nereye yapılacak, sosyal konutlar hangi ilçede var?
TOKİ sosyal konutları Çanakkale’de Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Yenice ilçesinde inşa edilecek.
Çanakkale TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar? 1+1 ve 2+1 konut ödeme planı
Çanakkale'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Çanakkale'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Çanakkale'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.